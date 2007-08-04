Кабмін прийняв постанову про маркування генетично модифікованих продуктів

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з якою на продуктах, які мають генетично модифіковані складові, має міститися інформація про них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

За його словами, необхідність ведення такої норми викликана тим, що в Україні останнім часом значно збільшилася кількість продуктів з вмістом генетично модифікованих складових. «Уряд стурбований збільшенням на ринку генетично модифікованих продуктів… Ми вирішили проводити конкретну роботу щодо захисту здоров`я і безпеки громадян», - зазначив А.КІНАХ.

Він повідомив, що документ набуде чинності з моменту його публікації, що відбудеться найближчим часом.

Також міністр нагадав, що на сьогоднішній день вирішені всі питання, які стосуються захисту здоров`я і безпеки громадян від генетично модифікованих продуктів у контексті умов вступу України до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада ухвалила 11 законів, необхідних для забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі, зокрема, закони «Про внесення змін до Закону «Про безпеку і якість продовольчих продуктів» і «Про Державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів». Президент ці закони підписав.

Екологи розраховують, що уряд затвердить постанову про введення з 1 листопада 2007 року маркування на продуктах харчування з обмеженням в їх вмісті частки використання генетично модифікованих організмів (ГМО) на рівні 0,9%.