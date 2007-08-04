Шевченко: з‘їзд ПР - найдорожчий з усіх

Партія регіонів України традиційно провела найдорожчий з-поміж усіх партійний з‘їзд, але його формат створює відчуття, що команда Віктор ЯНУКОВИЧА залишається пострадянською. Так прокоментував сьогоднішній Х з‘їзд ПР голова Комітету з питань свободи слова та інформації у Верховній Раді 5 скликання, член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

Як повідомила прес-служба БЮТ, колишній шеф-редактор “5-го каналу” відзначив помпезність урочистостей, організованих Партією регіонів у суботу в Києві в палаці «Україна» та Палаці спорту.

«Фішкою» з‘їзду Партії регіонів А.ШЕВЧЕНКО називає суфлер, яким користувався В.ЯНУКОВИЧ під час своїх виступів: він читав з двох напівпрозорих екранів, встановлених обабіч трибуни.

“З повагою ставлюся до нових технологій, при цьому сам факт, що Віктор ЯНУКОВИЧ виявився єдиним з «регіоналів», хто не зміг виступити без підказки, є досить красномовним”, - сказав А.ШЕВЧЕНКО, пояснивши, що такими суфлерами часто користуються американські політтехнологи.

“Головна новина для країни – “проффесор” ЯНУКОВИЧ обзавівся модним суфлером”, - зазначив А.ШЕВЧЕНКО.

Раніше українські мас-медіа повідомляли, що Партія регіонів у виборчій кампанії користується послугами американських технологів на чолі з Полом МАНАФОРТОМ.

На думку А.ШЕВЧЕНКА, феєрверки, музика та пишні декорації на з’їзді регіоналів “не змогли позбавити відчуття сірого пафосу компартійних з‘їздів”.

«Політбюро на сцені, нудьга в залі – все це нагадувало з‘їзди старої КПРС або кучмівської «ЄДИ», - підсумував А.ШЕВЧЕНКО.

Голова Комітету з питань свободи слова та інформації відзначив також, що у нього є запитання щодо розлогої трансляції з‘їзду українськими телеканалами, зокрема, державними. Він наголосив, що в ефірі «Першого національного» трансляція презентації виборчої десятки Партії регіонів відбулася замість заявленого у програмі економічного журналу “Перехрестя”.