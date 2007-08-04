Винними у руйнуванні тунелю метро в Києві визнали будівельників

Винуватцями руйнування тунелю Сирецько-Печерської лінії київського метрополітені, що сталося 13 липня, визнані виконавці робіт з будівництва паркінгу біля станції метро "Позняки”.

Про такі остаточні висновки спеціально створеної комісії з розслідування причин аварії в столичному метро повідомив в інтерв’ю журналістам в.о. заступника голови КМДА Іван САЛІЙ.

Згідно з висновками комісії, головною причиною виникнення тріщини у тунелі між станціями "Осокорки" і "Позняки", є порушення технології будівництва паркінгу над цією ділянкою метро. Таким чином, за його словами, винуватцями інциденту є три компанії, що займалися будівництвом підземного паркінгу: замовник будівництва - ХК "Київміськбуд", генпідрядник - завод залізобетонних конструкцій ім. Ковальської (Київ) та підрядник - "Капітальний підземний ремонт свердловин".

“Тунель повинні були закріпити і вперше за 50 років проламали, така була сила. Абсолютне порушення технології, перевищення тиску і людський фактор - 18-та година, п`ятниця. Там уже, хто тепер безпосередньо займається, і прокуратура, і в тому числі транспортна прокуратура, інші інстанції... ми визнали, і самі підрядники визнали, що все-таки це вони завинили”, - сказав І.САЛІЙ .

Він повідомив, що згідно з висновками експертів, сума збитків становить понад 350 тис. грн. Відшкодовувати вартість аварійних робіт всі три компанії планують за системою взаємозаліків.

І.САЛІЙ також поінформував, що комісія заборонила здійснювати проведення робіт з будівництва паркінгу під час роботи метро. Завершення його спордуження буде відбуватись лише в нічний час, після закриття роботи станцій.

За його словами, в подальшому будівельні роботи буде виконувати інший підрядник, якого оберуть шляхом проведення конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня о 18.05 на перегоні між станціями “Осокорки” та “Позняки” (близько 200 метрів від станції “Осокорки”) сталася аварія, внаслідок чого рух потягів на цій ділянці був припинений більш як на дві доби.

Під час будівництва підземного паркінгу над лінією метрополітену по проспекту Бажана (підрядник ВАТ “ Завод ЗБК ім. С.Ковальської ”) було пошкоджено бокову стінку 2-х блоків конструкції тунелю.

Роботи проводились ТОВ “ Капітальний підземний ремонт свердловин ”. Відповідно до проекту будівництва здійснювалось хімічне закріплення основи перегонного тунелю шляхом буріння свердловин та нагнітання хімічного розчину (цемент, скляна рідина та бентонітові глини).

19 липня рішенням інспекторів Держгірпромнагляду подальше закріплення грунтів і будівництво паркінгу між станціями метро “Осокорки” та “Позняки” було заборонено. Для встановлення остаточних висновків щодо причин аварії була створена спеціальна комісія.