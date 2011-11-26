Щоб платити чорнобильцям, треба забрати пенсії у посадовців КДБ і КПРС

Івано-Франківська обласна рада для пошуку коштів для чорнобильців вимагає позбавити персональних пенсій тих, хто працював на керівних посадах в КДБ, КПРС і ВЛКСМ.

Як повідомили УНІАН у фракції «Свобода» обласної ради, відповідне звернення щодо виплати пільг, компенсацій та інших соціальних гарантій потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС схвалено на сесії Івано-Франківської обласної ради.

У документі висловлюється солідарність з чорнобильцями та іншими соціально незахищеними категоріями населення у боротьбі за їхні визначені законом соціальні права.

Зокрема, у своєму зверненні депутати вимагають від Генеральної прокуратури України:

- вжити заходів прокурорського реагування щодо забезпечення належної реалізації норм Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та усунення порушень, зазначених у цій заяві; притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб Міністерства соціальної політики України та Пенсійного фонду України, які допустили умисне невиконання судових рішень (ст. 382 КК України) щодо перерахунків і виплат пенсій чорнобильцям або перешкоджали виконанню цих рішень;

- притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб Міністерства соціальної політики України та Пенсійного фонду України, в діях яких містяться ознаки злочину, передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України, – перевищення влади або службових повноважень.

Івано-Франківська облрада також вимагає від Верховної Ради України:

- запровадити єдиний державний електронний реєстр громадян, для яких законодавством передбачені пільги, компенсації та інші соціальні гарантії, з відкритим доступом до основних даних кожного пільговика (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, пільговий статус за законом тощо) та посилити кримінальну відповідальність за незаконне отримання статусу пільговика;

- монетизувати частину пільг і компенсацій та припинити фінансування установ, які замість виконання своїх зобов'язань щодо пільговиків, спрямовують кошти на власні потреби;

- позбавити персональних пенсій, пільг та інших привілеїв усіх, хто отримує їх за свою діяльність на керівних посадах у КДБ, КПРС і ВЛКСМ;

- встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиме п'ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною пенсіями;

- припинити наступ на соціальні права українців і негайно відкликати антинародний законопроект «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».