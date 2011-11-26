ГУ МВС: на відео добре видно, хто перший кинувся на міліціонерів

У столичній міліції називають провокаційною заяву директора Асоціації дослідників голодоморів в Україні, заступника голови Української республіканської партії Олександра УШИНСЬКОГО про його побиття.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що працівники міліції під час охорони громадського порядку 22 листопада на Хрещатику нібито побили учасника заходу О.УШИНСЬКОГО.

У ВЗГ наголошують, що «голослівні, нічим не підтверджені, заяви пана УШИНСЬКОГО мають явно провокаційний характер. Це ніщо інше, як спроба дискредитувати столичну міліцію, яка професійно та толерантно забезпечила громадський порядок під час зібрання громадян 22 листопада у центрі Києва, попри негативне рішення суду, не піддалася на численні провокації, у тому числі й за участі народних депутатів України».

«Гучні заяви для ЗМІ про побиття та обмеження свободи соціальні активісти використовують досить часто. Це один з найпоширеніших прийомів привернути увагу до своєї особи та виправдати нехтування нормами чинного законодавства або агресію по відношенню до міліції», - переконані у київській міліції.

«Цього разу пан УШИНСЬКИЙ не став вигадувати щось нове. Але до журналістів звернувся 23 листопада, через півдоби після події. Висловлювання про те, що його 12 годин тримали у приміщенні ТВМ-4 Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві й порушували громадянські права, не витримує критики. Загальний час перебування пана УШИНСЬКОГО у ТВМ-4 Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві не перевищує трьох годин. Після складання відносно нього адміністративного протоколу за статтею КУпАП про дрібне хуліганство УШИНСЬКОГО було негайно відпущено. Претензій до працівників міліції він не мав, на здоров’я не скаржився. Його протиправні дії по вул. Хрещатик зафіксовані технічними засобами. На відео добре видно, хто саме першим кинувся на кордон працівників міліції, щоб, прорвавши його, блокувати проїжджу частину вул. Хрещатик. Під час цієї спроби він проявив неабияку агресію стосовно міліціонерів, хватав їх за формений одяг, намагався зірвати захисні шоломи. Його поведінка красномовно свідчить сама за себе», заявили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві.

У міліції також зауважили, що «цей громадянин вже притягався до адміністративної відповідальності за злісну непокору міліції та порушення міграційного законодавства. З огляду на цю дивну ситуацію виникає логічне запитання – з якою метою пан УШИНСЬКИЙ вдався до таких відверто сумнівних заяв, чи не готує він підґрунтя для більш масштабної провокації?».

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада О.УШИНСЬКИЙ звернувся до прокурора Києва Анатолія МЕЛЬНИКА та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які 22 листопада, під час святкування Дня Свободи на Майдані Незалежності, брутально схопили його та піддали тортурам.

"Кілька чоловік схопили мене за руки і цинічно перекинули, як непотріб, через паркан прямо на проїжджу частину вулиці Хрещатик. Люди в чорному збили мене з ніг і волоком, завдаючи фізичного болю, затягли у приватний мікроавтобус синього кольору. При цьому поклали мене на проході між сидіннями обличчям до підлоги", - наголосив О.УШИНСЬКИЙ.

"Один з них тримав мене двома руками за горло, придушуючи до хрипоти. Два інших колінами видавлювали повітря з легень, а четвертий кричав і з силою топтався по ногах. Маючи давнє поранення легені, я благав їх не душити мене і зателефонувати керівнику Київського спецпідрозділу "Беркут" - полковнику міліції Володимиру ОЛЕКСАНДРОВУ, на що вони відповіли: "Мы сюда приехали из Чернигова и никому звонить не собираемся", – розповів заступник голови УРП.

За його словами, знущання тривали близько 30 хвилин.