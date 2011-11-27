Івано-Франківськ приєднався до акції проти смертної кари

Сьогодні о 18 годині на майдані Шептицького відбулась акція «Івано-Франківськ – місто за життя. Місто проти смертної кари».

Як передає кореспондент УНІАН, акція організована Спільнотою Святого Егідія і присвячена долученню Івано-Франківська до більш як 1200 міст світу в рамках акції «Міста за життя – міста проти смертної кари».

Цього року з ініціативи Спільноти Святого Егідія та сприяння міської влади Івано-Франківськ приєднався до міжнародної акції проти смертної кари.

За словами міського голови Віктора АНУШКЕВИЧУСА, міська влада, виконуючи волю всієї громади, виступає за те, аби «смертна кара була тільки у волі Божій, оскільки світська влада такого права не має».

«Ми зробимо усе, щоб голос Івано-Франківська проти смертної кари було почуто світом» - додав мер міста.

Під час акції наголошувалося, що Спільнота ініціювала проведення Міжнародного дня боротьби проти смертної кари, що відзначається щороку 30 листопада. Саме в ці дні в Івано-Франківську проводять акцію, до якої приєдналося 1182 міста в усьому світі, символічно освітлюючи важливі споруди міста, щоб нагадати суспільству про існуючу проблему.

Зокрема, в Івано-Франківську різними прожекторами освітили будівлю художнього музею на майдані Шептицького. В акції взяли участь керівники міськвиконкому і міської ради, духовенства, жителі та гості міста.

Сьогодні Івано-Франківськ став другим містом в Україні, який приєднався до акції. Торік це зробив Львів.