Створено Львівську митрополію УГКЦ

Сьогодні у Соборі Святого Юра у Львові під час архиєрейської літургії урочисто проголошено про створення Львівської митрополії Української греко-католицької церкви та інтронізовано митрополита Львівського, яким став архиєпископ Львівський Ігор (ВОЗЬНЯК).

Як повідомили УНІАН в Релігійно-інформаційній службі України, титул правлячого Львівського архиєрея називатиметься «Львівський архиєпископ і митрополит».

Собор Святого Юра у Львові оголошено архикафедральним собором Львівської митрополії УГКЦ.

Адміністратор Патріаршої курії, секретар Синоду єпископів УГКЦ владика Богдан (ДЗЮРАХ) зачитав грамоту про створення Львівської митрополії УГКЦ. У ній ішлося про всю історію церкви, про її важкий шлях до створення й відновлення структур Києво-Галицької митрополії, про легалізацію УГКЦ після падіння тоталітарного режиму, про повернення УГКЦ до Києва.

«Боже повеління виявило справедливість, і наша Церква повернулася до первопрестольного граду Києва. УГКЦ прямує до утвердження патріаршого устрою, і ці старання визнають у Римі. Синод вирішив створити на землях Києво-Галицької Церкви три нові митрополії. Ці наші рішення поблагословив і схвалив Папа Бенедикт XVI», – сказано у грамоті.

Також було оголошено, що до складу Львівської митрополії входить Львівська архиєпархія, Стрийська, Самбірсько-Дрогобицька та Сокальсько-Жовківська єпархії.

До Івано-Франківської митрополії – Івано-Франківська та Коломийсько-Чернівецька єпархії.

До Тернопільсько-Зборівської – Тернопільсько-Зборівська та Бучацька єпархії.

Першими митрополитами новостворених митрополій проголошено владику Ігоря (ВОЗЬНЯКА), архиєпископа Львівського, владику Володимира (ВІЙТИШИНА), єпарха Івано-Франківського та владику Василя (СЕМЕНЮКА), єпарха Тернопільсько-Зборівського.

Крім новостворених, ще однією митрополією УГКЦ в Україні є Києво-Галицька митрополія, яку очолює Блаженніший СВЯТОСЛАВ. До її складу входять Київська архиєпархія, Донецько-Харківський, Одесько-Кримський та Луцький екзархати.

Оголошено, що Києво-Галицька митрополія є спадкоємницею усього майна УГКЦ. Місто Галич, яке відноситься до Івано-Франківської області, підлягає безпосередньо в розпорядження Києво-Галицького Верховеного архиєпископа, а в майбутньому Патріарха.

Церемонію возведення на престол митрополита Львівського архиєпископа Ігоря (ВОЗЬНЯКА) здійснив глава УГКЦ Патріарх СВЯТОСЛАВ.

Участь у Літургії беруть усі владики УГКЦ, Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Томас Едвард ГАЛЛІКСОН, Апостольський екзарх для греко-католиків Сербії та Чорногорії владика Юрій ДЖУДЖАР.

Митрополія в Івано-Франківську буде проголошена 13 грудня. Митрополія у Тернополі – 22 грудня.