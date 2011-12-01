Україна випередила Росію за корупцією

Рівень корупції в Росії, як і раніше, залишається на дуже високому рівні - РФ нарівні з Угандою і Нігерією займає 143 місце з 182 можливих, зазначається в доповіді міжнародної неурядової організації Transparency International (TI).



Кращі, ніж у Росії, Азербайджані та Білорусі (2,4 бала), справи в Прибалтиці (Литва - 4,8, Латвія - 4,2, Естонія 6,4), в Грузії (4,1 балла), в Молдові (2,9 бала), Казахстані (2,7 бала) і Вірменії (2,6 бала).



На одну позицію в списку TI від Росії відстають України і Таджикистан (по 2,3 бали). Киргизія займає 164 рядок рейтингу з 2,1 бала, а Туркменії і Узбекистану довелося поділити 177 рядок рейтингу, набравши по 1,6 бала, пише РІА "Новости".

УСША -7,1,Канади8,7,Німеччини 8, Великобританії7,8,Франції7,Іспанії6,2,Італії3,9.УПольщі- 5,Угорщини 4,6, Румунії3,6,Греції3,4,Сербії та Болгарії3,3,Туреччини4,2 бала.



До трійки найменш корумпованих країн, згідно з рейтингом TI, у 2011 році увійшли Нова Зеландія (індекс - 9,5 бала), Данія (9,4 бала) і Фінляндія (9,4 бала). Найбільш корумпованими країнами стали Сомалі (1,0 бала) і Північна Корея (1,0 бала), яка була включена в рейтинг вперше.

Розрахований фахівцями Transparency International індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), визначає рівень корупції в держсекторі - від "0" (високий рівень корупції) до "10" (корумпованих чиновників майже немає). Країни, рейтинг яких становить менше 3 балів, перебувають у зоні дуже високої корупції.



Дві третини списку займають країни, індекс яких становить менше 5. "2011 рік продемонстрував рух до більшої прозорості, оскільки жителі всіх країн світу вимагають звіту від своїх урядів. Країни з високим балом показують, що якщо зусилля по підвищенню прозорості продовжаться, вони можуть увінчатися успіхом і принести користь населенню", - заявив керуючий директор Transparency International Кобус де Свардт (Cobus de Swardt).