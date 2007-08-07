Принцип ”єдиного вікна”: здав пляшки - випив - отруївся

Працівники Одеської податкової служби виявили в Київському районі міста підпільний цех з виробництва алкоголю, який розташовувався в пункті прийому металобрухту, склотари і макулатури. Про це сьогодні повідомили УНІАН у Державній податковій адміністрації в Одеській області.

Підставою для перевірки послужила заява від громадянина, який повідомив, що «впродовж тижня купував горілку в пункті прийому скла. Проте від вживання напою йому стало зле, і дві доби він пролежав удома - не міг вийти на роботу».

Податківці перевірили пункт прийому сировини і встановили, що в підпільному цеху в півлітрові пляшки наливали по 250 грамів рідини з характерним запахом спирту, розбавляли водою і продавали по 2,5 грн.

У приміщенні було виявлено 3 алюмінієві бідони по 40 л, в яких було близько 100 л спирту, а також поліетиленові каністри, місткістю 5 л з водою і пластикова воронка з мірним кухлем. Також виявлено 4 поліетиленові пляшки місткістю по 1,5 л, в яких містилася рідина з характерним запахом спирту.

Вилучено сировину і готову «продукцію» на загальну суму близько 1,5 тис. грн.