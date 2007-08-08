Азаров: аварійність залежить не від прізвища міністра
11:03, 08 серпня 2007Суспільство
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Зношеність фондів становить 85%
Аварійність на залізницях України відбувається через катастрофічну зношеність основних фондів, що на сьогоднішній день становить 85%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету Міністрів України заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.
При цьому він зазначив, що аварійність «залежить не від прізвища міністра, а від того, як держава займається оновленням і модернізацією».
Як повідомляв УНІАН, за даними Секретаріату Президента, тільки за липень 2007 року на залізницях України сталося дві катастрофи й ряд серйозних інцидентів.
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