Азаров: аварійність залежить не від прізвища міністра

Аварійність на залізницях України відбувається через катастрофічну зношеність основних фондів, що на сьогоднішній день становить 85%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету Міністрів України заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що аварійність «залежить не від прізвища міністра, а від того, як держава займається оновленням і модернізацією».

Як повідомляв УНІАН, за даними Секретаріату Президента, тільки за липень 2007 року на залізницях України сталося дві катастрофи й ряд серйозних інцидентів.