У лікарні немовлят годували простроченою сумішшю

У навчально-виховних та лікувальних закладах Хмельницької області органи прокуратури виявили факти харчування дітей простроченими продуктами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Зокрема, у складському приміщенні Хмельницького обласного дитячого будинку спеціального призначення виявлено 33 банки томатної пасти, термін придатності якої закінчився у червні 2010 року; 10 трилітрових банок маринованих огірків та 3 банки помідорів, в яких плавала іржа від кришок, строк їх споживання також давно минув. Незважаючи на це, кухарі на простроченій томатній пасті тушкували дітям рибу, мариновані помідори давали на сніданок.

На момент прокурорської перевірки меню учнів Шпиченської загальноосвітньої школи (Хмельницький район) складалось лише з гречаного супу, а у Митинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів (Красилівський район) замість масла дітей частували спредом.

“Навіть на хворій малечі заощаджували у дитячому відділенні Хмельницької районної лікарні: їх годували молочною сумішшю “Малютка”, яка була непридатною для вживання вже більш як десять місяців. А в Славутських школах №№ 1,4,5,9 дітям продавали продукти із забороненими харчовими добавками (Е 102, Е 104, Е 110, Е 122, Е 467, Е 124)”, - розповіли у прес-службі облпрокуратури.

Крім того, в інтернатних та загальноосвітніх навчальних закладах області зафіксовані випадки недодержання правил особистої гігієни працівниками харчоблоків та відсутність контролю за організацією харчування з боку медичних працівників.