Азаров у Чорногорії відкрив пам’ятник Шевченку і підписав низку угод

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ відкрив пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку у столиці Чорногорії Подгориці.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник відкрито у міському парку «Крушевац» у рамках проекту Президентів двох країн з відкриття пам’ятників видатним діячам двох країн у Києві та Подгориці.

«Сьогодні ми урочисто відкриваємо пам’ятник нашому Тарасові, як його називає більшість моїх співвітчизників. Не буде помилкою твердження, що Шевченко був тією зіркою, що вказувала шлях для мільйонів українців під час референдуму про незалежність у грудні 1991 року», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що відкриття пам’ятника Т.Шевченку є свідченням поваги до поета з боку чорногорського народу.

Глава українського уряду наголосив, що невдовзі у парку Політехнічного університету в Києві з’явиться пам’ятник видатному чорногорському поетові та державному діячеві Петру Негошу. «Сподіваюся, що незабаром ми запросимо на церемонію відкриття пам’ятника наших чорногорських друзів. Це є ще одним підтвердженням спільності наших народів», - підкреслив М.АЗАРОВ.

***

9 грудня Україна і Чорногорія підписали низку двосторонніх угод у рамках офіційного візиту прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Чорногорії. Зокрема, дві країни підписали угоду про співпрацю у галузі культури, освіти і вищих навчальних закладів, туризму. Також були підписані угоди про повітряне сполучення і оборону.

Україна має намір надати Чорногорії свою допомогу в енергетичній сфері, заявив Микола АЗАРОВ журналістам на брифінгу після переговорів з прем'єр-міністром Чорногорії Ігорем ЛУКШИЧЕМ. «Ми переконалися, що в Чорногорії існує проблема дефіциту електроенергії, і ми запропонували свою допомогу», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, за словами прем'єр-міністра, Україна готова допомогти Чорногорії в будівництві, експлуатації електростанцій та виробництві електроенергії. «Україна готова запропонувати абсолютно конкурентні умови», - сказав М.АЗАРОВ.

«Україна має в своєму розпорядженні значний потенціал у галузі енергетичного машинобудування. І не просто потенціал, а й повним комплекс того, що необхідне для вирішення питання енергетичної безпеки, починаючи від проектування, виробництва абсолютно будь-яких енергетичних установок», - сказав М.АЗАРОВ. Він відзначив, що йдеться про гідроелектростанції, теплові, вітрові електростанції та сонячні батареї.

М.АЗАРОВ наголосив, що прем'єр-міністр Чорногорії прийняв пропозицію про співпрацю в енергетичній сфері, і це питання чорногорською стороною буде вивчене.

У свою чергу І.ЛУКШИЧ відзначив, що чорногорська сторона готова зробити все можливе для допомоги Україні у вступі до Європейського Союзу.

***

М.АЗАРОВ сподівається, що Чорногорія до кінця цього року ратифікує угоду про Зону вільної торгівлі з Україною. «Мені приємно, що пан прем'єр-міністр підтвердив намір Чорногорії ратифікувати цю угоду до кінця року», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що договір про ЗВТ з Чорногорією вигідний обом сторонам. Крім того, М.АЗАРОВ відзначив необхідність українсько-чорногорської групи з економічного співробітництва.

Крім того, М.АЗАРОВ запросив І.ЛУКШИЧА відвідати з візитом Україну найближчим часом. Зокрема, глава українського уряду сподівається, що в рамках цього візиту відбудеться українсько-чорногорський бізнес-форум для активізації економічного співробітництва.