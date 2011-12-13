"Злодії в законі" намагаються переділити сфери впливу

З України з початку року видворено дев’ять «злодіїв у законі», ще чотирьох притягнуто до кримінальної відповідальності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Зокрема, нещодавно у містах Львові та Києві бійцями підрозділу «Сокіл» одночасно затримано раніше засуджених 39-річного громадянина Грузії та 37-річного Російської Федерації, відомих у кримінальному світі на прізвиська «Рамаз» і «Ваха».

За даними правоохоронців, вони прибули на територію України з метою перерозподілу сфер впливу в кримінальному середовищі та намагалися здійснювати контроль над угрупованнями, які займаються скоєнням злочинів майнового характеру.

Відносно вказаних осіб прийнято рішення про їх видворення та винесено постанову про заборону в'їзду на територію України терміном на п’ять років. «Рамаз» вже знаходиться за межами України, «Ваха» також повторить шлях свого «колеги», йдеться в повідомленні.