На Дніпропетровщині психічно хворий порубав своїх батьків

На Дніпропетровщині в одному з чоловічих монастирів днями затримано 24-річного чоловіка, який жорстоко убив своїх батьків – жителів Марганця.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, тіла батьків затриманого у приватному будинку виявили сусіди. Судово-медичний експерт нарахував на тілах вбитих близько 50 колото-різаних та рублених ран голови та тулубу.

Крім цього, у помешканні було видно сліди підпалу, а кухонна плита була з відкритими газовими конфорками. Лише через відсутність свіжого повітря у будинку не сталося пожежі.

Оперативники встановили, що у загиблих є 24-річний син, який тривалий час хворіє на шизофренію. Саме цей молодик, місце знаходження якого встановлювалося понад 5 діб, й став підозрюваним номер один.

На першому допиті затриманий зізнався, що того вечора разом із матір’ю завітав у гості до батька. За його словами, між ним та батьками виникла сварка на релігійному грунті, оскільки мати категорично заперечувала бажання сина присвятити себе «християнському релігійному служінню». У відповідь розлючений син ножем, а потім сокирою завдав батькам численних ударів, поки вони не перестали дихати.

За фактом подвійного вбивства порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 115 КК України. Якщо зловмисника визнають осудним, за цей злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.