До протестуючих чорнобильців приєдналися козаки

У Львові збільшилася кількість наметів біля приміщення Львівської ОДА. До чотирьох наметів встановлених протестуючими чорнобильцями, сьогодні було додано ще один – від Львівської організації Українського реєстрового козацтва.

Про це повідомив УНІАН учасник протестної акції чорнобильців, співголова Всеукраїнського руху «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

«Представники Львівського козацтва висловили підтримку вимогам чорнобильців і заявили про готовність долучитися і підтримати акцію протестуючих чорнобильців у Львові. Сьогодні вони встановили свій намет біля чотирьох чорнобильських наметів», - зазначив Р.СЕКЕЛА.

Він також повідомив, що сьогодні близько 30 представників від ГР «Вперед!», організації «Матері Чорнобиля» та Благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» виїжджають до Києва де 14 грудня візьмуть участь в акції вшанування пам’яті ліквідаторів Чорнобильської АЕС.

У свою чергу голова Львівського обласного Благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина БУРЕНОК повідомила, що учасники протестної акцій чорнобильців, яким стан здоров’я не дозволяє їхати до Києва, продовжать свій протест у наметовому містечку, а 14 грудня спільно з іншими представниками громадських організацій, які висловили солідарність з акцією львівських чорнобильців, проведуть заходи із вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС у Львові, зокрема, біля наметового містечка буде відправлено панахиду.

Як повідомляв УНІАН, представники чорнобильських організацій Львівщини, спільно з представниками ГР «Вперед!» 6 грудня біля приміщення Львівської ОДА встановили чотири намети і оголосили свою акцію безстроковою.