Експерт: інвестор не захищений в Україні жодним чином

В Україні права інвестора не захищені, а фондовий ринок погано розвинений, вважає генеральний директор брокерського дому "Відкриття" (Україна) Олександр СТАРОДУБЦЕВ.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку він висловив у рамках дослідницької програми інституту «Фондовий ринок України».

«В Україні жодним чином не захищені права інвестора. Не лише міноритарного, але й мажоритарного. Тобто, вони вкладуть гроші у підприємство через фондовий ринок, а там – чи то рейдерська атака, чи то загальна націоналізація – навіщо це потрібно. Тому українська юрисдикція не цікава. Обирають ту юрисдикцію, де можна нормально довести, що ти теж акціонер і у тебе є якісь права. Це в юрисдикції країн з розвиненими фінансовими ринками», - зазначив експерт.

На думку О.СТАРОДУБЦЕВА, український фондовий ринок не дуже розвинений, зокрема тому, що самі українські підприємства мають недостатньо серйозний капітал. «Яскравий тому приклад – наша московська команда, яка робить розміщення для підприємств. У них поріг входження - мінімум, чим вони займаються - розміщення 30 млн. доларів», - сказав О.СТАРОДУБЦЕВ. За його словами, в Україні не дуже багато людей, які можуть собі таке дозволити.

Як зазначив О.СТАРОДУБЦЕВ, для того, щоб зробити розміщення 30 млн. доларів, треба мати капітал у 10 разів більше, а в Україні таких підприємств не так багато. «А якщо вони вже є, вони всі йдуть на захід, і намагаються залучати гроші там. Тому що там менше головного болю з цими узгодженнями, валютними ліцензіями і т.п. Тобто, українська юрисдикція погана у двох відношеннях. По-перше, об`єктивно поганий захист прав інвесторів. Для того, щоб йти в український фондовий ринок, потрібно тут жити, розуміти розклад – це практично для резидентів. А ще у нас дуже погана інфраструктура для цієї справи. Валютна міграція, яка живе на підставі нормативного документа 1993 року, заважає людям заводити і виводити звідси валюту. Як він (інвестор) інвестуватиме, не розуміючи, як він звідси піде?», - заявив О.СТАРОДУБЦЕВ.

На його думку, українському фондовому ринку для розвитку необхідна інтеграція з більш розвиненим ринком. «Можна з російським, можна з якимсь західним – польський недалеко. Для того, щоб просто узяти і скопіювати їхні правила гри, щоб не вигадувати їх самим, і за якийсь осяжний період часу зробити якісний стрибок. Оскільки вигадувати все самим - з нашою бюрократією це довго, важко, складно», - вважає експерт.

При цьому О.СТАРОДУБЦЕВ не виключив того, що ситуація може змінитися. «Ніби як немає звідки узятися позитивним віянням на фондовому ринку. Національний банк не готовий переглядати валютне регулювання, вони там борються з інфляцією і з курсом долара, нічого лібералізувати вони не хочуть, немає ніяких зовнішніх чинників для того, щоб ситуація покращала. А з другого боку, може щось там відбутися таке, чого ми дотепер ніяк не чекаємо, і ситуація різко якісно зміниться. Мені здається, що ситуація досить розжарена сьогодні, тому цілком хороший клімат для якихось надривних якісних змін», - вважає експерт.

У свою чергу, директор філіалу консалтингової групи «НЕО Центр» Діоніс ВАСИЛЬЄВ висловив думку, що український фондовий ринок відірваний від реального життя і не є добре захищеним і технічним інструментом.

Репутація українського фондового ринку, на думку експерта, залишає бажати кращого. «Маленька місткість українського ринку. Ввійти туди з інвестуванням можна, але неможливо вийти. Він використовується, зокрема, для всіляких операцій, пов`язаних із різними схемами. Він має достатньо погану репутацію, скажімо так – не має відмінної репутації. І його головний бич – це його дуже невелика глибина. Вийти з якоїсь позиції в якийсь термін на нашому ринку дуже важко», - сказав Д.ВАСИЛЬЄВ.

На його думку, залучення бізнесом позикових коштів замість інструментів фондового ринку – це питання загальної культури ведення бізнесу. «Це питання контролю, і питання навіть культури. Не всі наші поважані капіталісти готові розлучатися з контролем, готові нести весь тягар. Наприклад, прозорість, тому що фондовий ринок працює там, де все прозоро. А у нас з цим ще, на жаль, не все добре. Це як у нас із IPO: багато хто на IPO хоче, але після серйозного адвайзингу, після розуміння того, що необхідно, забезпечуюча себе інфраструктура думає: навіщо мені це потрібно, я кращий візьму кредит – гроші ті ж самі. Так, вони дорожчі, але мені не потрібно ламати мою систему управління», - підкреслив Д.ВАСИЛЬЄВ.

Він вважає, що питання участі підприємств у фондовому ринку – це, перш за все, питання бажання і корпоративних процедур управління.

Як сказав Д.ВАСИЛЬЄВ, розвитку українського фондового ринку заважає «загальна ситуація і інерція переходу до реальної ринкової економіки». «Поки у нас, на жаль, економіка тільки перехідна з усіма властивими їй негативними атрибутами, зокрема державною зарегульованістю», - сказав експерт.