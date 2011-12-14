В Азарова підрахували, наскільки краще стали жити українці

Реальна заробітна плата зросла на 11,4% проти аналогічного місяця минулого року, повідомляє Урядовий портал.

За інформацією першого заступника міністра соціальної політики Василя НАДРАГИ, середній розмір заробітної плати у жовтні 2011 року склав 2729 грн., що на 17,5% більше жовтня 2010 року. Реальна заробітна плата зросла на 11,4% проти аналогічного місяця минулого року.

„Як ви знаєте, наш уряд 4 рази піднімав мінімальну заробітну плату цього року, і з 1 грудня вона становить 1004 грн. Це - на 9% (або на 82 грн.) більше, ніж у 2010 році. Також з 1 грудня підвищено розмір І тарифного розряду ЄТС до 704 грн., що на 104 грн. (на 17,3%) більше, ніж у 2010 році”, - сказав В.НАДРАГА.

Він також повідомив, що станом на 1 жовтня 2011 року середній розмір пенсії становить 1 230,46 грн. та збільшився на 107 грн. (9,5%) проти жовтня 2010 року. Крім того, з 1 грудня ц.р. разом із іншими соцстандартами підвищено розмір мінімальної пенсії до 800 грн., що на 66 грн. (або на 9,0%) більше, ніж отримували пенсіонери у минулому році.

При цьому В.НАДРАГА нагадав, що інфляція у січні-листопаді (або з початку року) становила лише 4,4%. Минулого року за той же період вона склала 8,2%.