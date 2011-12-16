Ландік грозить судді: от виграє справу в Європі, її вже ніхто не прикриє

Депутат Луганської міськради Роман ЛАНДІК, обвинувачений у побитті Марії КОРШУНОВОЇ, має намір добиватися розгляду своєї справи в Європейському суді з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЛАНДІК заявив сьогодні під час засідання Ленінського районного суду Луганська після того, як суд у черговий раз відхилив низку клопотань його адвокатів.

Зокрема, суд відмовився направити кримінальну справу Р.ЛАНДІКА до прокуратури для дорозслідування. На думку адвокатів, виділення епізоду про нанесення М.КОРШУНОВОЮ Р.ЛАНДІКУ тілесних ушкоджень в окреме слідство привело до того, що докази у справі зібрані й досліджені не в повному обсязі, що суттєво вплинуло на правову оцінку дій учасників конфлікту й на ухвалення органами досудового слідства рішень у справі.

Суд також у черговий раз відмовився змінити Р.ЛАНДІКУ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, не угледівши зміни обставин.

Звертаючись до судді, Р.ЛАНДІК сказав, що в будь-якому випадку оскаржуватиме рішення в Європейському суді. «Відсиджу три роки, але позов у такому разі подам до вас», - заявив Р.ЛАНДІК.

Пізніше він додав: «Прокуратура прикриває міліцію, а суддю ніхто не прикриє після того, як я виграю справу в Європейському суді».

Звертаючись до журналістів, він передав запрошення єврокомісару: «Хай приїде сюди й подивиться справу».

На запитання судді про можливість завершення судового слідства адвокати Р.ЛАНДІКА заявили нове клопотання й попросили викликати до суду для дачі свідчень дільничного інспектора, також повторно - директора луганського ресторану «Баккара» Артема ЦЮНДИКА.

Суддя задовольнила клопотання адвокатів.

На оголошення рішення судді за клопотаннями адвокатів Р.ЛАНДІКА не з`явилася потерпіла М.КОРШУНОВА. Її адвокат заявив, що їй стало погано й вона перебуває в міській лікарні № 3 Луганська. М.КОРШУНОВА залишила зал під час першої частини сьогоднішнього засідання суду після чергових образливих висловів Р.ЛАНДІКА.

Р.ЛАНДІК також заявив на засіданні, що плітки й інтриги навколо його імені - справа рук його однопартійців, і що його зрадили його ж соратники (депутати від Партії регіонів).

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від ПР Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив Марію КОРШУНОВУ. Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня постраждала М.КОРШУНОВА підтвердила в суді отримання компенсації в розмірі 5 тис. дол.

9 грудня батько Р.ЛАНДІКА заявив, що передав цій дівчині 320 тис. грн.