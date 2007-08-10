Президент УНІАН Геращенко пішла у відпустку на час виборчої кампанії

Президент українського незалежного інформаційного агентства новин УНІАН, кандидат у народні депутати від блоку “Наша Україна-Народна самооборона” Ірина ГЕРАЩЕНКО пішла у відпустку на час виборчої кампанії - повідомляє прес-служба блоку “Наша Україна-Народна самооборона”.

“Таке рішення я прийняла, керуючись нормами професійної етики, аби унеможливити будь-які спекуляції. Для мене моя професійна репутація і репутація найвпливовішого українського інформаційного агентства, яке я маю честь очолювати, є надзвичайно важливими“ - заявила вона.

І.ГЕРАЩЕНКО також підкреслила, що вітає подібний крок свого колеги, генерального продюсера “5 каналу” Юрія СТЕЦЯ і вважає, що позиція, продемонстрована топ-менеджерами впливових українських ЗМІ, є єдино правильною.

“Ми усвідомлюємо високу відповідальність журналістів під час виборів. Медіа мусять бути незалежними, незаангажованими, об’єктивно висвітлювати хід виборчої кампанії. Політика мусить бути відділена від журналістики”, - вважає І.ГЕРАЩЕНКО.

І.ГЕРАЩЕНКО закликає зробити аналогічні кроки всіх інших кандидатів у депутати, причетних до журналістської діяльності, прізвища яких є в списках блоків і партій.

Вона також нагадала, що акціонери агентства УНІАН передали свої акції в управління трудовому колективу, аби таким чином забезпечити незалежність роботи видання. “Наше агентство є незалежним, в своїй роботі воно керується принципами свободи слова і журналістської етики”, - підкреслила президент УНІАН.

Прес-служба блоку “Наша Україна - Народна самооборона” наголошує, що своє рішення президент УНІАН прийняла, керуючись нормами журналістської етики і зважаючи на традиції демократичного суспільства, які встановлюють чітку межу між журналістом і політиком.