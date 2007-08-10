Суд виніс вирок за наругу над могилами на Єврейському кладовищі

Малинівський районний суд Одеси виніс вирок у справі про звинувачення трьох громадян в паплюженні могил на Єврейському кладовищі, Меморіалу жертвам нацизму, а також пам`ятної дошки на будинку Леона Пінскера.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Одеської обласної прокуратури Микола МУЛЯР, двоє обвинувачених засуджені до двох років позбавлення волі, а третій - на такий самий строк, але з відстроченням виконання на рік.

За словами прес-секретаря, «якщо впродовж цього терміну осуджений, визнаний винним за ст. 297 Кримінального кодексу (наруга над могилами), не допустить правопорушень, сидіти за гратами йому не доведеться».

Крім того, засуджені за рішенням суду мають виплатити штраф 15 тис. 169 грн. - стільки коштували експертизи у справі.

Як повідомляв УНІАН, упродовж кількох лютневих ночей зловмисники малювали свастики і образливі написи, зокрема «Вітаємо зі святом Голокосту!», на надгробках на одеському Єврейському кладовищі, меморіалі жертвам нацизму, а також на пам`ятній дошці, встановленій на будинку, де жив лікар, публіцист і громадський діяч Леон Пінскер.

У березні начальник Одеського облуправління МВС Геннадій ПОДРОЙКО заявив, що наруга не мала замовного характеру. Представник міліції сказав, що ініціатором і організатором акцій став 20-річний учень морехідного училища, який «начитався націонал-соціалістської літератури», а спільниками були двоє його знайомих.