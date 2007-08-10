Про зловживання при державних закупівлях паливно-мастильних матеріалів

14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Тендерної палати України на тему: “Дотримання законодавства та ефективність використання державних коштів при закупівлі паливно-мастильних матеріалів”, на якій буде повідомлено про виявленні Тендерною палатою України зловживання державними коштами при закупівлі палива (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.