Злочинна група на Донеччині вербувала жінок для секс-експлуатації в Києві

У Донецьку пред`явлено звинувачення злочинній групі з 12 чоловік, які вивозили жінок до Києва для сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю головного управління МВСУ в Донецькій області, близько року тому в облуправління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, почала надходити інформація про те, що в Києві як секс-рабині використовуються жительки області, зокрема й неповнолітні. Згідно з одержаною інформацією, дівчата вивозяться в столицю під приводом працевлаштування, наприклад, диспетчерами служб таксі.

В процесі оперативно-розшукових заходів співробітники міліції зафіксували факти вербування жінок з області, в основному, у Великоновоселковці, Мар’їнці, Вугледарі, і переправлення їх до Києва для сексуальної експлуатації.

Слідчо-оперативна група обласного УВС виїхала до Києва і впродовж чотирьох днів, заздалегідь задокументувавши факти звідництва і сутенерства, затримала 12 членів злочинної групи і звільнила з рабства 12 дівчат, вивезених з донецького регіону.

Під час огляду трьох квартир, де проживали диспетчери, жриці любові та інші фігуранти у справі, вилучено "чорну бухгалтерію". Слідством встановлено, що за добу, як випливає з документів, організатори секс-послуг мали прибуток мінімум 5 тис. грн. Проте дівчата за свою роботу не одержували ні копійки, в квартирі жили під охороною, не мали ні доступу до телефону, ні права вільного пересування містом.

Як встановили слідчі, деяким дівчатам за допомогою клієнтів вдавалося втекти з "секс-фірми", проте в міліцію вони не зверталися, соромлячись розголосу і побоюючись помсти "працедавців".

Серед затриманих зловмисників - жителі Донецької, Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської областей і один киянин. Всім 12 затриманим, а також ще одній жительці Донецька, яка підбирала дівчат за місцем проживання, пред`явлено звинувачення за залучення до заняття проституцією і сутенерство. Слідство триває.