У Краматорську - четвертий цього місяця випадок суїциду

У Краматорську Донецької області вчора повісилася 54-річна жінка. Це четвертий випадок суїциду в місті в цьому місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє місцевий сайт «Новини Краматорська» з посиланням на міський відділ міліції.

Як з'ясували правоохоронці, вже декілька років загибла сильно хворіла, тому припускають, що від нестерпного болю й безнадійності жінка вирішила піти з життя.

Жителька Краматорська скоїла суїцид, поки син ходив в аптеку за виписаними ліками, ніякої передсмертної записки вона не залишила.

У повідомленні нагадується, що за цей місяць - це вже четвертий випадок суїциду в Краматорську: минулого тижня повісилася 33-річна жінка, залишивши сиротами двох дітей; 7 грудня життя самогубством покінчили відразу двоє людей - 20-річний хлопець повісився на очах у власної матері, а 15-річна дівчина стрибнула з даху багатоповерхового будинку.