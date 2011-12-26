З поїзда «Сімферополь - Москва» зняли чоловіка, який поранив міліціонера

Співробітники УБОЗ ГУМВС України в Харківській області спільно з кримськими колегами затримали 22-річного раніше судимого мешканця одного з селищ Криму, причетного до нападу на працівника міліції, скоєний днями у Ялті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

За даними правоохоронців, міліціонер, знаходячись поза службою, зробив зауваження компанії молоді, яка нецензурно лаялась на вулиці. У відповідь один із порушників вдарив правоохоронця ножем. З тяжкими пораненнями той був доставлений до лікарні. Нападник, який на той час вже перебував у розшуку за порушення правил адміністративного нагляду, втік. За цим фактом було порушено кримінальну справу.

Через декілька днів завдяки зусиллям УБОЗівців Криму та Харкова вдалося отримати інформацію про те, що зловмисник намагатиметься покинути межі України. У ході розробленої операції при активній участі співробітників Харківського прикордонного загону бійці спецпідрозділу «Сокіл» затримали розшукуваного у потягу «Сімферополь - Москва». Вчинити опір він не встиг.