Одеська міліція закликає бути пильними з Дідами Морозами

В Одеській міліції закликають жителів області бути пильними з особами, які надають послуги в період Новорічних свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник начальника Управління МВС України в Одеській області Дмитро ФУЧЕДЖІ.

Він повідомив, що злочинці можуть проникнути в квартири навіть під виглядом Дідів Морозів.

«Фіксуються випадки крадіжок, коли під виглядом Дідів Морозів у оселі святково налаштованих і безтурботних громадян проникають злочинці», – сказав Д.ФУЧЕДЖІ.

«Якщо вже запросили новорічних героїв, дізнайтеся від якої фірми вони, і коли виїхали», - порадив міліціонер.

Д.ФУЧЕДЖІ окремо підкреслив, що літнім людям «у ці дні також не варто довіряти невідомим особам, що пропонують різну допомогу», оскільки це можуть бути злодії або шахраї.

Замначальника облУВС також додав, що у святкові дні громадський порядок в Одесі будуть охороняти більше тисячі міліціонерів.

«У місцях масового скупчення людей, насамперед на дискотеках, ялинках, народних гуляннях, громадський порядок забезпечуватимуть з 30 грудня по 3 січня і з 6 по 8 січня понад тисячу співробітників міськуправління міліції Одеси», - повідомив Д.ФУЧЕДЖІ.