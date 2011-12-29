Електричка Житомир-Київ врізалася у «Волгу» (фото)
09:57, 29 грудня 2011Суспільство
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Машина заглухла на переїзді
Сьогодні вранці, 29 грудня, о 6:40 на 5 км залізниці Житомир-Фастів на переїзді електропоїзд Житомир-Київ зіткнувся з легковим автомобілем ГАЗ-24, який заглух на переїзді.
Електричка врізалася в автомобіль, передає Житомир.info. Водій автомобіля встиг вибігти до зіткнення. Як стало відомо, постраждалих серед пасажирів електрички немає.
За інформацією Житомир.info, станом на 8.30 електричка стояла на місці аварії. Машиніст електрички повідомив, що потрібен спеціальний кран, який прибере машину із залізничного полотна.
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