Рудьковський: на харківське метро потрібно не менше 100 млн. грн. з бюджету

На будівництво Харківського метрополітену наступного року необхідно виділити з держбюджету не менше як 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові повідомив міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

"Головні завдання, які стоять сьогодні перед метробудівцями, - впровадження станції метро "Олексіївська", а також будівництво лінії метро, яка сполучатиме місто з харківським аеропортом", - підкреслив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він також зауважив, що у 2008-2009 рр. Міністерство транспорту та зв’язку планує придбати рухомий склад для метрополітену. На його думку, враховуючи відкриття нових станцій, мова може йти про 50 вагонів.

Довідка УНІАН. У Харківському метрополітені зараз будуються станції "Інтернаціональна" (планується ввести в експлуатацію в 2007 р.) та "Пр. Перемоги" (у 2009 р.).

Харківський метрополітен посідає друге місце в Україні за протяжністю (35,59 км), а також за кількістю перевезених пасажирів (у середньому близько 800 тис. за добу). У харківському метро 28 станцій, рухомий склад - 321 вагон.