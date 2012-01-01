На Луганщині ліквідували трубопровід контрабандного пального з РФ
Протяжністю 800 м
У селищі Біленьке Краснодонського району Луганської області ліквідовано трубопровід протяжністю 800 м для перекачування контрабандного пального з Російської Федерації. Як повідомляє УНІАН прес-служба Луганського прикордонного загону, трубопровід виявлено прикордонниками відділу «Краснодон».
Згідно з повідомленням, про можливе місце знаходження контрабандного пального прикордонники дізналися заздалегідь.
Оглянувши двір одного з житлових будинків, вони виявили дві місткості об'ємом 60 кубічних метрів, наповнені пальним, бурову установку похилого буріння, а також пластиковий трубопровід, який вів у бік державного кордону.
Місткості демонтовано, а трубопровід завдовжки близько 800 метрів знищено.