На завтра синоптики обіцяють мокрий сніг

На завтра по Україні синоптики прогнозують мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 2 січня буде хмарно з проясненнями. У західних, вночі і у східних, а вдень і в північних областях невеликий сніг, мокрий сніг, місцями з дощем; на решті території без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, у Карпатах до 10° морозу, на Південному узбережжі Криму 1-4° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях та на крайньому півдні до 8° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг з переходом дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У столиці вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.