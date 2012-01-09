Двоє безробітних задушили жінку за 200 гривень та мобільний телефон

В Черкаській області в місті Сміла двоє безробітних задушили жінку, аби заволодіти її грішми, коштовностями та документами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС в Черкаській області, у результаті оперативно-розшукових заходів затримані 37 та 32-річний місцеві жителі, без постійного місця роботи, останній - раніше судимий.

Оперативникам вдалося встановити, що вони ввечері 4 січня зайшли у помешкання і задушили господарку квартири. Після вбивства вони викрали 1300 російських рублів, 200 гривень, мобільний телефон, ювелірні вироби та особисті документи. Викрадене вилучено.