Двоє безробітних задушили жінку за 200 гривень та мобільний телефон
15:27, 09 січня 2012Суспільство
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Вбивство на Черкащині
В Черкаській області в місті Сміла двоє безробітних задушили жінку, аби заволодіти її грішми, коштовностями та документами.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС в Черкаській області, у результаті оперативно-розшукових заходів затримані 37 та 32-річний місцеві жителі, без постійного місця роботи, останній - раніше судимий.
Оперативникам вдалося встановити, що вони ввечері 4 січня зайшли у помешкання і задушили господарку квартири. Після вбивства вони викрали 1300 російських рублів, 200 гривень, мобільний телефон, ювелірні вироби та особисті документи. Викрадене вилучено.
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