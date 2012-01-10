Львівське товариство збирається на забаву «Маланка-2012»

13 січня з нагоди Старого Нового року, свята Василя та Меланії Львівське товариство у Києві організовує забаву «Маланка-2012» (Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15. Початок - 20.00 год.)

Акредитація представників телеканалів здійснюється за тел. 529-38-39 та 8-067-449-45-85.

Вестиме імпрезу Богдан Бенюк .

У мистецькій програмі візьмуть участь: оркестр і солісти Заслуженого ансамблю пісні й танцю МО України, солісти і балетна група Національного театру оперети, Інеса Братущик та Орест Хома, Фома (з гурту «Мандри»), гурти Романа Рудого і «Львівське ретро», фолькгурт з Народного дому с. Головецьке Ст.-Самбірського р-ну, саксофоніст Ігор Рудий.