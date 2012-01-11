Євро-2012: Мер Донецька впевнений, що європейські збірні ще передумають

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО впевнений, що європейські збірні з футболу передумають і розмістяться на чемпіонаті Євро-2012 у Донецьку.

Про це він заявив сьогодні, коментуючи той факт, що Національна збірна Англії з футболу прийняла рішення на час Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році базуватися в Польщі, в місті Кракові, незважаючи на те, що всі матчі групового етапу чемпіонату у Англії пройдуть в Україні.

«Ще є час для того, щоб збірні передумали, і я впевнений, що вони передумають, - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. - В місті Донецьку знаходяться кращі бази, які сьогодні є в Європі, - база «Шахтаря» і база «Металурга».

При цьому мер додав, що в нього немає образи на футбольні збірні, які не хочуть базуватися в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, за неофіційними даними, в Україні, яка спільно з Польщею організовує Євро-2012, зупиняться лише дві зарубіжних збірних із 16 учасників єврочемпіонату: Франції та Швеції.

Польська сторона планує оголосити офіційний список команд, які вибрали Польщу своїм місцем перебування на час матчів єврочемпіонату, в січні.

Матч відкриття Євро-2012 відбудеться 8 червня у Варшаві, а фінал - 1 липня в Києві.