Адвокат студента, який загинув у міліції, подав ще одне оскарження

Адвокат Олександр ЗАРУЦЬКИЙ подав скаргу до Апеляційного суду Києва на рішення Деснянського районного суду столиці про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента Ігоря Індила в Шевченківському райуправлінні міліції.

Про це УНІАН повідомив сам О.ЗАРУЦЬКИЙ.

За словами адвоката, відповідну скаргу він подав сьогодні до Апеляційного суду Києва через Деснянський районний суд.

При цьому О.ЗАРУЦЬКИЙ висловив сподівання, що подана ним скарга буде розглянута протягом найближчих трьох місяців разом із поданою наприкінці минулого року скаргою на рішення суду першої інстанції, яким було амністовано іншого співробітника міліції, що проходив у справі про смерть І.Індила.

Як повідомляв УНІАН, студент І.Індило помер у Шевченківському районному відділі міліції Києва 18 травня 2010 року.

У зв'язку з його загибеллю прокуратура столиці порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками міліції (ст. 365 Кримінального кодексу, санкція за якою передбачає позбавлення волі до 10 років).

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Сергія ПРИХОДЬКА, обвинувачуваного у вбивстві І.Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Раніше, 23 грудня 2011 року, суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного з підсудних - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія КОВАЛЕНКА. Цю справу за частиною першою статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

Організація Amnesty International заявила, що українська влада має ініціювати нове розслідування смерті І.Індила.