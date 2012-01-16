У Новій Каховці на Водохреща відкриють величезну каскадну купіль у вигляді хреста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Нової Каховки, раніше відкриття купелі планувалося до дня міста у вересні, але закінчити всі роботи з будівництва купелі не встигли. Тому урочисту церемонію перенесли на 19 січня — православне свято Водохреща.

Організаторами будівництва купелі стали депутати з фракції Партії регіонів у місцевій міській раді. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки підтримці місцевих влад і спонсорській допомозі депутата обласної ради Олександра СИДОРЕНКА.

Точний об'єм купелі не повідомляється, але відзначається, що для будівництва культової споруди була розчищена територія площею 1 тис. кв.м.

«Спочатку конструкція об'єкту передбачалася у формі хреста, тому цілком логічно було б відкрити купіль на Водохреща. На сьогоднішній день виконано близько 85% робіт, готові чаші для купання, вони наповнені водою. Каскадна конструкція купелі дозволяє почуватися тут комфортно людям різного віку і росту (найглибша чаша — 1,5 м), справа — за впорядкуванням прилеглої території. Належить облаштувати ще два «озера для купання» по обидва боки від чаші, завершивши таким чином рукотворний комплекс», - повідомив один із організаторів будівництва, депутат міськради Володимир БОНДАРЕНКО.

Планується, що у відкритті купелі візьмуть участь голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК, голова Херсонської обласної ради Віктор ПЕЛИХ, єпископ Новокаховський і Генічеський ФІЛАРЕТ.