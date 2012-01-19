Експерти порівняли три закони про вищу освіту

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ чинить перешкоди діям міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА у прийнятті його варіанту закону про вищу освіту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила член «Фронту Змін», народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ під час круглого столу “Три законопроекти про вищу освіту: що далі?”.

Вона зауважила, що у неї складається враження, що ініціатива з реформування вищої освіти в Україні “відкладається у довгий ящик”. “Оскільки порахувавши її електоральну безперспективність, точніше, перспективу дуже сильно втратити на проштовхуванні цього законопроекту, АЗАРОВ, як і представник Адміністрації Президента, почали чинити перешкоди діям ТАБАЧНИКА”, - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

Також депутат наголосила на тому, що у законопроекті “Про вищу освіту”, запропонованому представниками “Фронту змін”, вони, зокрема, намагалися дати талановитим студентам можливість проявити себе.

Співавтор законопроекту, радник лідера партії "Фронт Змін" Арсенія ЯЦЕНЮКА з питань освіти Лілія ГРИНЕВИЧ зазначила, що вони висунули свій альтернативний законопроект, тому що міністерський варіант – це “виклик суспільству, спрямований не на підвищення якості вищої освіти, а на вирішення проблем влади, на повне “ручне” управління вищими навчальними закладами напередодні виборів”. Л.ГРИНЕВИЧ наголосила, що їхній законопроект передбачає інституції, незалежні від Міністерства освіти, що забезпечуватимуть якість освіти: оцінюватимуть її зовні і надаватимуть пропозиції університетам, як покращувати цю якість.

У свою чергу директор Департаменту вищої освіти Міносвіти і науки, молоді та спорту України Ярослав БОЛЮБАШ наголосив на питанні змісту вищої освіти. “Зараз ми адаптуємося до європейського простору вищої освіти: в структурі, підходах. Але ніхто жодного разу не сказав, що треба зануритися у зміст освіти”, - сказав він.

“Ми надмірно захопилися політизацією освіти”, - зауважив проректор КНУ ім. Т. Шевченка Володимир БУГРОВ і додав, що це лише шкодить освітньому процесу. “Наука в усіх цих законопроектах відображена погано, тому що немає стимулювання ані для наукових працівників, ані для науково-педагогічних”, – констатував він.

Президент Києво-Могилянської академії Сергій КВІТ наголосив, що реформи у вищій освіті потрібно починати з реформування самих університетів. “Якщо ми не реформуємо сам університет – ми не реформуємо нічого у вищій освіті. На жаль, саме це я можу сказати про законопроект, запропонований міністерством”, – сказав він і позитивно відзначив варіант законопроекту "Про вищу освіту" Представника Президента у Верховній Раді, народного депутата України від Партії регіонів Юрія МІРОШНИЧЕНКА.

Також С.КВІТ виділив інші недоліки законопроекту міністерства. Зокрема, він назвав відсутність можливості запровадження міждисциплінарних програм. “Приймаючи новий закон про вищу освіту, ми повинні мати на увазі, що потрібно прийняти відповідні зміни у суміжні закони, які також регулюють діяльність університетів”, – наголосив С.КВІТ.

Також він зауважив, що університети повинні отримати автономію, в першу чергу фінансову. “Законопроект, який пропонується нашим міністерством, прив’язує університет до централізованої системи управління, в даному випадку міністерства. Але в підтексті це прив’язка винятково до розподілу державного бюджету», - сказав С.КВІТ.

На переконання проректора Львівського національного університету ім. І. Франка Марії ЗУБРИЦЬКОЇ, головною проблемою є відсутність громадського обговорення усіх трьох законопроектів. Вона наголосила, що вбачає слабке місце цих законопроектів у питанні фінансування державою наукових досліджень університетів.

У свою чергу президент Української асоціації студентського самоврядування Єлизавета ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА наголосила, що студентство вимагає доопрацювання всіх трьох законопроектів. “Ці три законопроекти є досить різними, але урядовий законопроект абсолютно стимулює централізацію влади і впливу, законопроекти ЯЦЕНЮКА-ОРОБЕЦЬ та МІРОШНИЧЕНКА більше надають прав університетам”, - констатувала Є.ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА.

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Як повідомляв УНІАН, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений за безпосередньої участі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, був оприлюднений МОН в листопаді 2010 року.

Запропоновані норми закону викликали масові акції протесту студентів і критику академічного співтовариства.

У Верховній Раді зареєстровано альтернативні урядовому № 9655 документи: проект 9655-1 запропонований А.ЯЦЕНЮКОМ та Л.ОРОБЕЦЬ, а також проект 9655-2, автором якого є Ю.МІРОШНИЧЕНКО.