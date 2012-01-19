Жертва Ландіка змирилась з рішенням суду

Потерпіла у справі депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА Марія КОРШУНОВА не має наміру оскаржувати рішення Ленінського суду Луганська, що засудив підсудного до трьох років позбавлення волі умовно.

Як заявив у коментарі кореспонденту УНІАН адвокат М.КОРШУНОВОЇ Володимир РАКОВ, подавати апеляцію вони не збираються.

Відповідаючи на запитання журналістів після засідання суду, М.КОРШУНОВА заявила, що з Луганська виїжджати не збирається й чого побоюватися, вона не знає. На запитання чи "наймати їй охорону", вона просто знизала плечима.

Потерпіла також подякувала журналістам за підтримку.

Водночас сам Р.ЛАНДІК після оголошення вироку дуже швидко залишив будівлю суду в оточенні охорони й на запитання журналістів не реагував.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, Ленінський суд Луганська засудив депутата Луганської міської ради Р.ЛАНДІКА до трьох років позбавлення волі з відстроченням від відбування покарання на два роки.

Суд зобов`язав його не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів.

Також суд змінив запобіжний захід із утримання під вартою на підписку про невиїзд і звільнив Р.ЛАНДІКА з-під варти в будівлі суду.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ. Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня постраждала М.КОРШУНОВА підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.