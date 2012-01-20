У КМДА пояснюють, що сніг прудкіший, ніж техніка

Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявляє, що інтенсивність снігопаду у Києві потребує більшого часу для прибирання міста від снігу.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі КМДА, про це він сказав за результатами об’їзду вулиць і перевірки стану прибирання міста від снігу.

«Райони забезпечені відповідною технікою та достатньою кількістю піщано-соляної суміші. Укомплектованість двірників сьогодні складає 75%, трактористів – 95%. Місто готове до снігопадів і з точки зору снігоприбиральної техніки, і щодо необхідного штату комунальників. Зараз питання лише в оперативній та злагодженій роботі міських служб», – зауважив О.МАЗУРЧАК

Він наголосив на незадовільному стані прибирання зупинкових комплексів громадського транспорту, а також на незручностях, які виникають через неправильне паркування автомобілів, особливо у центральній частині міста.

«Ми звертаємося до водіїв, які паркують свої автомобілі у центрі Києва, з проханням враховувати те, що снігоприбиральна техніка «Київавтодору» працює у цілодобовому режимі. Є місця, де, через залишені автомобілі, неможливо належно прибрати територію. У таких випадках ми розглядатимемо питання примусової евакуації авто», – додав О.МАЗУРЧАК.