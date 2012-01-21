Сніг у Києві обіцяють прибирати цілодобово

У зв’язку з інтенсивністю опадів, комунальна корпорація «Київавтодор» у суботу та неділю працюватиме цілодобово. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У КК «Київавтодор» повідомили, що за минулу добу силами працівників комунальної корпорації з автошляхів міста вивезено майже 3 тис. тонн снігу та використано 422,8 тонн піщано-соляної суміші, а також 1,285 тис. тонн технічної солі. На дорожніх мережах було задіяно 371 одиницю снігоприбиральної техніки та 457 працівників. Уночі на магістральних автошляхах працювало 289 одиниць техніки та 150 комунальників.

Всього, з початку зимового періоду, вивезено понад 5 тис. тонн снігу. Крім того, використано понад 5 тис. тонн піщано-соляної суміші та 8 тис. 679 тонн технічної солі.

У повідомленні зазначається, що якість прибирання снігу з автошляхів столиці, а також у між квартальних проїздах знаходиться під особистим контролем голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА. 20 січня, за дорученням очільника КМДА, в міській адміністрації відбулося позапланове засідання штабу з питань подолання наслідків негоди під головуванням першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА. Він доручив комунальникам посилити роботу з прибирання від снігу зупинок громадського транспорту, підходів до підземних переходів, тротуарів тощо.