Низька інфляція - заслуга не уряду, а селян

Низька інфляція в 2011 році є заслугою не уряду, а аграріїв, які виростили рекордний урожай. Таку думку висловив у своїй статті для «Дзеркала тижня. Україна» (№2) голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

«Головна заслуга у відносно низьких показниках інфляції в Україні в 2011 році належить не уряду і чиновникам, а аграріям, які наполегливою працею забезпечили рекордний урожай», - заявив П.ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що аграрне виробництво сьогодні є однією з провідних експортно-орієнтованих галузей держави, яка забезпечує стабільність гривні, профіцит платіжного балансу і продовольчу безпеку країни.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%. Інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%.

Виробництво зернових в Україні у вазі після доробки у 2011 році становило 56,7 млн. тонн зерна, що на 44,3% більше ніж у 2010 році.