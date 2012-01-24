Україна домовляється з Бразилією про розробку шельфу Чорного моря

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Бразилія іУкраїна розпочали попередніпереговорищодо співпраціврозробцічорноморськогошельфу,повідомиввінтерв'юРІА "Новости"міністр закордоннихсправУкраїниКостянтинГрищенко, який перебуває звізитомвМексиці.



"Покипереговорийдуть міжкомпаніями "НафтогазУкраїна" ібразильськоюPetrobrasпро визначенняосновнихпараметрівтакої співпраціі районівможливої ​​роботинацьомушельфі", -сказавГрищенко.



Минулої п'ятниціміністр, який перебував зофіційнимвізітом уБразилії,повідомивнасвоїй сторінцівTwitter,що бразильськакомпанія "маєунікальнітехнологіїглибоководного видобуткунафтиі зацікавлена​​у взаємодіїнаЧорноморськомушельфі".Крімтого, Бразилія, за йогословами,готоваспівпрацюватиз Україноювсферіпоновлюванихджереленергіїта біопалива.



ГлаваМЗСУкраїни підкреслив,що на першомуетапіпочалироботу експерти,якіповинні "підготуватиґрунтдляукладання відповідногоконтракту іугоди".



"Покиконкретнихтермінів підписанняугоди немає", -додавміністр.

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