Україна домовляється з Бразилією про розробку шельфу Чорного моря
Поки що конкретних термінів немає
Бразилія іУкраїна розпочали попередніпереговорищодо співпраціврозробцічорноморськогошельфу,повідомиввінтерв'юРІА "Новости"міністр закордоннихсправУкраїниКостянтинГрищенко, який перебуває звізитомвМексиці.
"Покипереговорийдуть міжкомпаніями "НафтогазУкраїна" ібразильськоюPetrobrasпро визначенняосновнихпараметрівтакої співпраціі районівможливої роботинацьомушельфі", -сказавГрищенко.
Минулої п'ятниціміністр, який перебував зофіційнимвізітом уБразилії,повідомивнасвоїй сторінцівTwitter,що бразильськакомпанія "маєунікальнітехнологіїглибоководного видобуткунафтиі зацікавленау взаємодіїнаЧорноморськомушельфі".Крімтого, Бразилія, за йогословами,готоваспівпрацюватиз Україноювсферіпоновлюванихджереленергіїта біопалива.
ГлаваМЗСУкраїни підкреслив,що на першомуетапіпочалироботу експерти,якіповинні "підготуватиґрунтдляукладання відповідногоконтракту іугоди".
"Покиконкретнихтермінів підписанняугоди немає", -додавміністр.