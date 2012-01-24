Україна домовляється з Бразилією про розробку шельфу Чорного моря

07:33, 24 січня 2012
Суспільство
1464 0

Поки що конкретних термінів немає

Бразилія іУкраїна розпочали попередніпереговорищодо співпраціврозробцічорноморськогошельфу,повідомиввінтерв'юРІА "Новости"міністр закордоннихсправУкраїниКостянтинГрищенко, який перебуває звізитомвМексиці.

"Покипереговорийдуть міжкомпаніями "НафтогазУкраїна" ібразильськоюPetrobrasпро визначенняосновнихпараметрівтакої співпраціі районівможливої ​​роботинацьомушельфі", -сказавГрищенко.

Минулої п'ятниціміністр, який перебував зофіційнимвізітом уБразилії,повідомивнасвоїй сторінцівTwitter,що бразильськакомпанія "маєунікальнітехнологіїглибоководного видобуткунафтиі зацікавлена​​у взаємодіїнаЧорноморськомушельфі".Крімтого, Бразилія, за йогословами,готоваспівпрацюватиз Україноювсферіпоновлюванихджереленергіїта біопалива.

ГлаваМЗСУкраїни підкреслив,що на першомуетапіпочалироботу експерти,якіповинні "підготуватиґрунтдляукладання відповідногоконтракту іугоди".

"Покиконкретнихтермінів підписанняугоди немає", -додавміністр.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter