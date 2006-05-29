В Аравійській пустелі загинули українські геофізики

У суботу, 27 травня, в пустелі в Об`єднаних Арабських Еміратах загинули два українські геофізики. Про це повідомив віце-консул України в ОАЕ Олексій Древетняк, пише газета «Сьогодні».

За його словами, два українці (одному – 27 років, іншому — 55), працювали за контрактом з держпідприємством «Укргеофізика» і компанією «Нафтогаз».

«Геофізики померли в перший же день роботи. За попередніми даними, хлопці з емірату Фуджейра рано вранці відправилися в Аравійську пустелю на джипі. Встигли попрацювати близько півтори години, більше не змогли – отримали сонячний удар. Під пекучим сонцем тіла геологів пролежали півгодини, після чого їх знайшли місцеві бедуїни», – повідомили лікарі госпіталю.

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