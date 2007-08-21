СБУ накрила у Києві угруповання, яке в день ”відмивало” 5 мільйонів

Служби безпеки України припинила у Києві діяльність злочинного угруповання, щоденні незаконні оборудки якого сягали 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, під час реалізації комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники СБУ розкрили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке займалося переведенням у готівку у великих розмірах коштів деяких фінансово-промислових груп.

Задокументовані співробітниками СБ України матеріали були передані до податкової міліції Шевченківського району м. Києва, яка порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

20 липня в рамках розслідування кримінальної справи СБУ у взаємодії з податковою міліцією на підставі санкції суду провела одночасні обшуки в 7 офісах, що використовувались зловмисниками, та 9 банківських установах. Також було накладено арешт на рахунки 11 комерційних структур, які мали ознаки фіктивності та використовувались в злочинних оборудках із незаконного переведення коштів у готівку.

У результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 1 мільйон доларів США готівкою, 15 комп’ютерів, обладнаних системою банк-клієнт, 12 печаток та документацію фіктивних фірм. На рахунках в банках заблоковано понад 300 тисяч гривень (на заблоковані рахунки грошові кошти продовжують надходити).

За оцінками експертів, щоденні злочинні оборудки цього угрупування становили до 5 мільйонів гривень, які використовувалися на порушення законодавства України та в обхід податкової системи.