Голова райсуду брав м'ясом і дорогим коньяком

В Івано-Франківської області на голову районного суду, який одержав від громадянки м’ясні вироби і коньяк, накладено штраф у сумі 1,5 тис. грн.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

За наданою інформацією, голова Верховинського райсуду Івано-Франківської області 4 жовтня 2011 року у приміщенні суду одержав від підсудної у кримінальній справі неправомірну вигоду у вигляді м’ясних продуктів та пляшки коньяку «Hennessy» на суму 2 тис. 21 грн. 82 коп. для власного збагачення за призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі та не призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади.

За вказаним фактом спецпідрозділом УСБУ в області складено корупційний протокол щодо судді за ст.172-2 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 6 ч.1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Постановою Івано-Франківського міського суду від 30 листопада 2011 року суддю було визнано винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу в сумі 1,5 тис. грн. На судовому засіданні голова райсуду заперечив свою вину. Однак суд дійшов висновку про вчинення головою суду корупційного правопорушення. Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, правопорушник подав апеляцію. Ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області від 10 січня цього року рішення Івано-Франківського міського суду залишено без змін.