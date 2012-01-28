Дитсадки працюватимуть за будь-яких морозів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України висловлює занепокоєння щодо дотримання температурного режиму у дошкільних навчальних закладах та проведення прогулянок з дітьми дошкільного віку через подальше похолодання на всій території Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

У відомстві нагадують, що відповідно до вимог санітарного законодавства в дошкільних навчальних закладах: прогулянки на вулиці допускаються при температурі не нижче мінус 16 градусів за Цельсієм (для старших дітей – мінус 20 градусів за Цельсієм) і швидкості вітру не вище 3-7 м/сек, але за умови 5 шарів одягу на дитині, з них верхнім шаром має бути зимове пальто або шуба. Проте, тривалість прогулянок скорочується.

Температура повітря в приміщеннях дошкільних навчальних закладів повинна бути: у ігрових, приймальнях першої групи раннього віку не менше 23 градусів за Цельсієм; у ігрових, приймальнях другої групи раннього віку та першої молодшої групи – 22 градусів за Цельсієм; групових, роздягальнях дошкільних груп: другої молодшої, середньої, старшої та підготовчої – 21 градусів за Цельсієм; температура повітря в спальнях: ясельних груп – 21 градусів за Цельсієм, дошкільних груп – 19 градусів за Цельсієм; температура повітря в залах для музичних та гімнастичних занять – 19 градусів; буфетних – 16 градусів за Цельсієм.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, Міністерство освіти та науки України видало наказ про введення з понеділка, 30 січня, канікул для середніх навчальних закладів у зв'язку з очікуваним різким зниженням температури в Україні.

Як повідомив перший віце-прем'єр Андрій КЛЮЄВ, «Міносвіти вже підготувало наказ. І якщо там температура буде нижче 20 градусів, то йдемо на канікули. Діти – це святе».

При цьому дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі.