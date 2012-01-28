Браконьєр стріляв у рибінспектора

Апеляційний суд Херсонської області залишив у силі вирок браконьєрові, який обстріляв з рушниці інспектора держрибоохорони і його помічника.Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсондержрибоохорони, таку постанову було винесено колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду, що розглянула апеляцію адвоката на вирок Бериславського районного суду Херсонської області від 31 жовтня 2011 року.

Вироком суду першої інстанції 38-річного жителя області було засуджено за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України до 3,5 років позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі закритого типу. Підсудного було визнано винним і засуджено за те, що 5 жовтня 2007 року, перебуваючи на березі Дніпра біля Берислава, з хуліганських спонук і з метою залякування районного державного інспектора рибоохорони і його громадського помічника, які заважали йому займатися незаконним виловом риби за допомогою сіток, навмисно вистрілив двічі з мисливської рушниці по автомобілю, в якому ті перебували.

В результаті обстрілу помічник інспектора одержав легкі тілесні ушкодження. Також було пошкоджено автомобіль.

Суд першої інстанції стягнув з браконьєра на користь держави 6,6 тис. грн., на користь інспектора держрибоохорони - 11,55 тис. грн. і його помічника – 10 тис. грн.

Апеляційний суд визнав, що призначене покарання є достатнім і необхідним для попередження нових злочинів.