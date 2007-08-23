Міносвіти збільшило частку студентів на держзамовленні до 60%

Міністр освіти та науки України соціаліст Станіслав НІКОЛАЄНКО заявляє, що під його керівництвом міністерство збільшило частку студентів на держзамовленні з 37% до 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Чернівцях.

“Коли я прийшов в уряд, на державному замовленні вчилося 37% студентів, позаминулого року – вже 54,7%, минулого року – 57%, а цього року заплановано 60%”, – наголосив міністр.

С.НІКОЛАЄНКО також зазначив, що для Міністерства освіти і науки України стоїть завдання наступного року збільшити частку студентів, які вчаться на держзамовленні, до 70%. Водночас міністр вважає, що до безкоштовної освіти потрібно йти поступово і найближчі 5-10 років в Україні її ще не буде.