В Україні зафіксували історичний максимум споживання електроенергії

Аномально холодна погода спричинила історичний максимум споживання електричної енергії в Україні, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, повідомляє спецпроект «5-го каналу»«Енергонагляд».

«У нас дійсно аномально холодна погода спричинила історичний максимум споживання електричної енергії країни. Позавчора у нас було тридцять дві тисячі мегават. Це було вперше в історії нашої країни. Але енергетика працювала в штатному режимі. У нас був достатній резерв потужності. І країна взагалі не відчула те, що у нас таке збільшення», – заявив Бойко.