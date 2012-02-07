Іноземні інвестори вклали в економіку Київщини $1,8 млрд

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зазначає, що обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Київщини сягає майже 1,8 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні під час сесії Київської обласної ради, звітуючи про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2011 рік.

За його словами, на Київщині найвищий серед інших регіонів держави рівень інвестицій, що припадає на одну людину.

«Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області станом на 1 січня 2012 року за наростаючим підсумком склав майже 1,8 млрд. дол.», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зазначивши, що за рахунок залучення інвестиційних коштів та введення нових об’єктів на Київщині було створено понад 50 тис. нових робочих місць.

Він також зауважив, що у регіоні впродовж 2011 року спостерігалося зростання обсягів промислового виробництва на 7,1% та іноземних інвестицій - майже на 10%.