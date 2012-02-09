У луганській копанці знайшли тіла двох шахтарів

У Луганській області співробітники воєнізованої гірничорятувальної частини знайшли тіла двох шахтарів, які загинули у незаконній виробці на шахті ім. Володарського.

Про це кореспондента УНІАН повідомив племінник одного із загиблих, 38-річного Віталія Бризгаліна, Ілля БРИЗГАЛІН.

«Знайшли тіла, але на поверхню їх ще не підняли. Тіла свого родича я не бачив. У якому він стані і як загинув, поки невідомо», - сказав І.БРИЗГАЛІН, який зараз знаходиться біля виробки.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 лютого у стовбурі непрацюючої шахти ім. Володарського в Луганській області виникла пожежа. На той час там перебували 4 людини.

Одному 30-річному гірнику Олексію СИТНИКОВУ вдалося врятуватися з непрацюючої шахти, що горить, але після цього він зник. У ніч на 3 лютого його було знайдено.

Також 3 лютого правоохоронці затримали у порядку ст. 115 КПК України одного з організаторів незаконного видобутку на непрацюючій шахті ім. Володарського. Ним виявився 34-річний місцевий житель.

4 лютого рятувальники знайшли одного загиблого в стовбурі копанки, після чого припинили пошукові роботи.

Це викликало обурення родичів шахтарів, і 7 лютого власті і правоохоронні органи області оголосили, що гірничорятувальні роботи з пошуку двох гірників поновилися.

7 лютого стало відомо, що суд заарештував трьох організаторів нелегального видобутку на непрацюючій шахті.