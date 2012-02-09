На суднах, що їх затиснуло кригою в Азовському морі, закінчилася їжа

Кілька суден, які затиснуто кригою в Азовському морі, звернулися сьогодні по допомогу - у екіпажа закінчилося продовольство, а пального залишилося на кілька днів, пишуть ЗМІ з посиланням на членів команди.

«По допомогу звернулися судна, які знаходяться в Азові неподалік від місця, де днями горів суховантаж "Іван Вікулов" (50 кілометрів від берега - УНІАН). Туди вже вилетів гелікоптер МНС», - сказала телефоном УНІАН представник Управління Міністерства надзвичайних ситуацій в АРК.

Співбесідник агентства не змогла повідомити подробиці.

Офіційна інформація про ситуацію на суднах з`явиться через кілька годин.